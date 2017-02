POL-BO: Paar kommt nach Hause und überrascht Einbrecher - Täter springen von Balkon

Bochum (ots) - Ein Paar aus Bochum hat am gestrigen Dienstag, 14. Februar, um 19.05 Uhr zwei Einbrecher in einer Wohnung an der Mengeder Straße in Bochum-Gerthe überrascht. Als die Bewohner nach Hause kamen, durchwühlten zwei unbekannte Täter gerade die Wohnräume. Der Mann packte einen der Kriminellen am Kragen. Dieser schubste den Mann weg und sprang über die Balkonbrüstung aus dem ersten Stock in den Garten. Der zweite Einbrecher kletterte indes ebenfalls über die Balkonbrüstung. Beide flüchteten mit ihrer Tatbeute - Schmuck - in unbekannte Richtung. Sie waren dunkel gekleidet und sind möglicherweise, bedingt durch den Sprung, leicht verletzt.

Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zu dem Einbruch machen? Zeugen melden sich bitte beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte unter 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell