POL-BO: Schmuck und Bargeld aus Wohnung in Wattenscheid gestohlen

Wattenscheid (ots) - Über ein Badezimmerfenster sind am Dienstag, 14. Februar, zwischen 18 und 20 Uhr unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses an der Lohackerstraße in Bochum-Westenfeld eingebrochen. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugen des Einbruchs melden sich bitte beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte unter 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

