POL-BO: Herne / Geschäftseinbruch am Robert-Brauner-Platz

Herne (ots) - In den Morgenstunden des gestrigen 14. Februars wurde die Polizei zu einem am Robert-Brauner-Platz 1 in Herne gelegenen Geschäft gerufen.

Im Zeitraum zwischen dem 13.02., 19.30 Uhr, und dem 14.02., 09.45 Uhr, hatten noch unbekannte Kriminelle zunächst gewaltsam die Eingangstür geöffnet. Anschließend beraten sie das Geschäft und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

