POL-BO: Dank aufmerksamer Zeugen: Zwei Autoknacker in Bochum festgenommen

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum konnte am Sonntag, 12. Februar, zwei Männer stellen, die mehrere Autos im Bereich der Blumenstraße in Bochum aufgebrochen hatten. Zeugen beobachteten die Männer gegen 17 Uhr, wie sie sich an einem Fahrzeug in verdächtiger Weise zu schaffen machten. Dieses Fahrzeug sowie mehrere Autos im Nahbereich waren aufgebrochen.

Die hinzugerufenen Beamten konnten die beiden Täter mit Beute und Aufbruchswerkzeug in Tatortnähe stellen. Die Autoknacker, ein 31-Jähriger aus Lingen und ein 40-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen beide ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

