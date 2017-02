POL-BO: Schmuck aus Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag, 13. Februar, zwischen 14 und 21.30 Uhr, in eine Wohnung an der Röhrchenstraße in Witten eingedrungen. Die Kriminellen brachen dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Mit Schmuck als Beute flüchteten sie über den Hauseingang.

Zeugen melden sich bitte beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell