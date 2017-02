POL-BO: Zeugen zu Einbrüchen in Bochum gesucht!

Bochum (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag, 13. Februar, zwischen 12 und 15.30 Uhr, gleich in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Kulmerstraße in Ehrenfeld eingebrochen. Die Kriminellen hebelten dazu jeweils die Wohnungstüre auf und durchsuchten die Räume. Zur Tatbeute können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Am selben Tag wurde in drei weitere Wohnungen auf Bochumer Stadtgebiet eingebrochen.

So hebelten unbekannte Täter, zwischen 17.30 und 20.06 Uhr, ein Fenster im ersten Stock einer Wohnung an der Schwerinstraße in Gerthe auf und flüchteten mit Schmuck und Bargeld. An der Stockumerstraße wurde über eine aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 9.30 und 23.05 Uhr. Es fehlt Schmuck.

Mit einem Mobiltelefon, einem Computer und Schuhen flüchteten Unbekannte aus einer Wohnung an der Breslauerstraße in Hofstede. Die Kriminellen waren zwischen 7.30 und 19.15 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung gelangt.

Die Polizei Bochum sucht nach Zeugen zu den oben genannten Fällen. Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) entgegen.

