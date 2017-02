POL-BO: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Bochumer Kita

Bochum (ots) - Mit einem Pflasterstein haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 10. Februar (19 Uhr), und Montag, 13. Februar (6.45 Uhr), ein Fenster einer Kindertagesstätte an der Straße Am Neggenborn in Bochum-Langendreer eingeschlagen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume im Gebäude und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Es ist schon traurig, welchen Sachschaden Kriminelle für so eine Beute verursachen.

Das Kriminalkommissariat 32 sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise liefern kann, meldet sich bitte unter 0234 909 - 8210 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

