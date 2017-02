POL-BO: Bargeld aus Büroräumen in Wattenscheid gestohlen

Wattenscheid (ots) - Aus einem abgeschlossenen Schrank in einem Büro an der Sommerdellenstraße in Wattenscheid haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 11. Februar (14 Uhr), und Sonntag, 12. Februar (8 Uhr), Ehrennadeln gestohlen.

Desweiteren kam es in Wattenscheid zu zwei weiteren Geschäftseinbrüchen:

Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich Einbrecher zwischen 9. Februar (16.35 Uhr) und 10. Februar (6.35 Uhr) Zugang zu Büroraumen an der Gewerbestraße. Die Täter entwendeten zwei kleine Tresore.

Mehrere Büroräume an der Heidestraße durchsuchten Kriminelle zwishen 9. Februar (20 Uhr) und 10. Februar (7.35 Uhr), nachdem sie über ein Fenster eingestiegen waren. Die Täter brachen zwei Aktenschränke auf. Zur Tatbeute können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer hat zu den oben genannten Fällen Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909 - 8410 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell