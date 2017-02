POL-BO: Schmuck und Bargeld bei mehreren Einbrüchen in Bochum gestohlen

Bochum (ots) - Um ungestört weiter suchen zu können, haben Einbrecher am Freitag, 10. Februar, zwischen 14.10 und 16.30 Uhr, einen Hund in einem Wohnhaus an der Grabelohstraße in Langendreer kurzerhand in einen Abstellraum gesperrt. Die Täter gelangten über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus. Ihre Beute: Bargeld.

Darüber hinaus kam es auf Bochumer Stadtgebiet seit Freitag zu sechs weiteren Einbrüchen: So in Wohnungen an der Hasselbrinkstraße in Langendreer (Tatzeit: 9. Februar, 13 Uhr, bis 10. Februar: 18.15 Uhr), an der Präsidentstraße in Mitte (Tatzeit: 8. Februar, 7 Uhr, bis 10. Februar, 11.50 Uhr), an der Goebenstraße in Südfeldmark (Tatzeit: 10. Februar, zwischen 14.20 und 15.30 Uhr), an der Straße "Am Dieckmannshof" in Weitmar (Tatzeit: 10. Februar, gegen 19.25 Uhr), an der Straße "Am Staudengarten" (Tatzeit: 11. Februar, 16 Uhr, bis 12. Februar, 19 Uhr) sowie an der Bergstraße in Grumme (Tatzeit: 11. Februar, zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr). Bei diesen Einbrüchen wurde Bargeld sowie Schmuck erbeutet.

Wer Hinweise zu den oben genannten Einbrüchen geben kann, meldet sich beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

