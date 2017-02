POL-BO: Einbrecher erbeuten in Witten Schmuck und Bargeld

Witten (ots) - Zwei Einbrüche wurden der Kripo am vergangenen Wochenende in Witten gemeldet. An der Straße Kleff drangen Kriminelle gewaltsam durch eine Kellertür in die Wohnräume eines Hauses ein. So gelang es ihnen, Schmuck und Bargeld zu entwenden. Diese Tat ereignete sich in den Abendstunden des 11. Februar, zwischen 18.50 und 21.40 Uhr. Eine weitere Tat ereignete sich an der Straße Am Berge. Hier brachen Täter ein Fenster auf und entwendeten Schmuck und Armbanduhren. Die Tatzeit wurde zwischen dem 11. und 12. Februar, 16.30 bis 00.20 Uhr, eingegrenzt. Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell