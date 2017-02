POL-BO: Einbrüche in Herne und Wanne-Eickel

Herne (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche verzeichnete die Kripo am vergangenen Wochenende auf Herner Stadtgebiet. Der Erste ereignete sich vom 11. auf den 12. Februar, in der Zeit zwischen 18 und 10.20 Uhr, an der Sodinger Straße. Dort brachen Kriminelle eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. Zur Beute liegen bislang keine Informationen vor. Die zweite Tat wurde an der Eickeler Straße gemeldet. Hier brachen Täter in den Vormittagsstunden des 12. Februar (08.45-11.45 Uhr) durch ein geöffnetes Fenster in ein Haus ein. Hier entwendeten sie Schmuck, Bargeld und ein Handy. Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell