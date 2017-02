POL-BO: Straßenräuber in Bochum gesucht: Handy und Bargeld gestohlen

Bochum (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend, 12. Februar, gegen 19.50 Uhr einen 16-jährigen Bochumer in einem Waldstück nahe des Castroper Hellwegs in Bochum-Gerthe beraubt. Auf einem Waldweg nahe der Umweltzone Bochum-Gerthe kam dem 16-Jährigen und seinem Begleiter (16) ein unbekannter junger Mann entgegen, der den Jungen unvermittelt zu Boden zog. Der Täter schlug dem Opfer mehrmals ins Gesicht. Mit Bargeld und dem Smartphone des am Boden Liegenden flüchtete der Kriminelle in Richtung Gerther Landwehr.

Die Polizei Bochum sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Räuber machen können.

Der Täter wird nach Zeugenangaben folgendermaßen beschrieben: zwischen 16 und 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit durchtrainierter Statur. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einem schwarzen Schal vor dem Mund bekleidet. Der Täter spricht deutsch mit Akzent.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234-909 8210 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

