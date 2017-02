POL-BO: Auto landet nach Auffahrunfall auf linker Fahrzeugseite

Witten / Bochum / Essen (ots) - In den Mittagsstunden des heutigen 11. Februar ist es in Witten-Heven zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Bochumerin (37) leicht verletzt worden ist.

Gegen 12.20 Uhr war die 37-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Universitätsstraße in Richtung "Am Steinberg" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 17 fuhr sie auf das Auto eines Esseners (57) auf, der an dieser Stelle seinen Wagen rückwärts einparken wollte. Nach dem Aufprall hob der Pkw ab und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen.

Viel Glück hatte die unter Schockstehende Autofahrerin: Ein Rettungswagen brachte die Frau vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Essener Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten schätzten den Gesamtsachschaden auf etwa 24.000 Euro.

