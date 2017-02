POL-BO: Räuber-Trio überfällt Mann in Grünanlage

Bochum (ots) - Am gestrigen 10. Februar kam es in einer Grünanlage an der Alte Wittener Straße 33 in Bochum-Laer zu einem Raubüberfall.

Gegen 19.20 Uhr schlugen bisher Unbekannte einem 56-jährigen Bochumer mit der Faust auf den Hinterkopf. Durch den Angriff fiel der Spaziergänger zu Boden. Das Täter-Trio entwendete aus dessen Geldbörse Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei bisher noch nicht vor.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 56-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

