POL-BO: Achtjähriger läuft unvermittelt auf die Straße - Krankenhaus!

Bochum / Wattenscheid (ots) - In den Abendstunden des 10. Februars ist es in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden ist.

Gegen 17.25 Uhr lief das Kind vor einem geparkten Wagen an der Bahnhofstraße 5 unvermittelt über die Fahrbahn. In diesem Moment befuhr ein 32-jähriger Wattenscheider die Straße in nördliche Richtung (August-Bebel-Platz) und erfasste mit seinem Auto den Jungen. Nach der Kollision schleuderte der Achtjährige mehrere Meter durch die Luft und landete anschließend auf der Gegenfahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Wattenscheider Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße für den Fahrzeugverkehr bis 18.45 Uhr gesperrt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell