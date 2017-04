POL-BO: Einbruch in Teestube - Spielautomaten aufgebrochen!

Bochum (ots) - Einbrecher gelangten in der Nacht des 8. Februar in eine Teestube in der Bochumer Innenstadt.

Dort - an der Dorstener Straße 89 - hebelten die noch nicht ermittelten Kriminellen zunächst die Eingangstür auf. In den Räumlichkeiten der Teestube entnahmen sie Geldbeträge aus drei zuvor aufgehebelten Geldspielautomaten sowie aus der Ladenkasse.

Wer hat zwischen Mitternacht und 13.50 Uhr verdächtige Personen beobachtet?

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

