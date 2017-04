POL-BO: Herne / Wohnungseinbruch in Wanne - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Noch unbekannte Kriminelle brachen am gestrigen 8. Februar in eine Wohnung an der Gelsenkirchener Straße in Wanne ein.

Im Zeitraum zwischen 14.25 und 17.20 Uhr traten die Einbrecher die Wohnungstür ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell