POL-BO: Weißer 3-er BMW und schwarze C-Klasse in Weitmar und Stiepel geklaut

Bochum (ots) - In der Nacht zum 8. Februar sind in Bochum zwei Autos gestohlen worden.

Im ersten Fall hatte ein Bochumer Fahrzeugbesitzer seinen weißen 3-er BMW um 19 Uhr vor einer Garage an der Straße "Am Steinknapp" abgestellt. Am darauf folgenden Morgen stand sein Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BO-OO 6900 um 8 Uhr nicht mehr auf dem Stellplatz. Die ungefähr sechs Jahre alte Limousine fällt durch seine M-Sportausstattung mit roten Ledersitzen auf. Der Wagen ist fünftürig und hat Winterreifen auf Alu-Felgen.

Im zweiten Fall wurde am Stiepeler Löwenzahnweg ein schwarzer Mercedes Kombi mit AMG-Ausstattung entwendet. Dieser Wagen stand zwischen 22 und 8 Uhr am rechten Fahrbahnrand vor dem Haus. Das nicht ganz zwei Jahre alte, neuwertige Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BO-RV 8 hat auf jeweils rechts und links eine Doppelrohr-Auspuffanlage. Auffällig sind auch die schwarz lackierten Felgen sowie dunkel getönte Scheiben (Seitenscheiben hinten, Heck). Im Fahrzeug befanden sich außerdem ein Isofix-Sitz und ein Kinderwagen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Autos seitdem gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell