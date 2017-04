POL-BO: Witten / Erblindeter Fußgänger läuft gegen die Straßenbahn - Krankenhaus!

Witten (ots) - In den Abendstunden des gestrigen 8. Februars kam es an der Straßenbahnhaltestelle "Marienhospital" in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein erblindeter Fußgänger verletzt worden ist.

Nach eigenen Angaben war der Wittener, der mit einem Blindenstock unterwegs war, dort zu nah an den Rand der Haltestelle geraten und gegen die Bahn (Linie 310) gelaufen.

Die Polizeibeamten brachten den am Kopf verletzten Mann in das in unmittelbarer Nähe gelegene Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

