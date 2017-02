POL-BO: Zwei Einbrüche an einem Tag in Witten - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Über eine aufgehebelte Balkontür sind unbekannte Täter am Freitag, 3. Februar, zwischen 17 und 19.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Wartburgstraße in Witten-Mitte eingebrochen. Die Täter erbeuteten Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am selben Tag (3. Februar, 18.05 bis 19.45 Uhr) erbeuteten Einbrecher Bargeld, Schmuck, einen Laptop, ein Handy und eine Spielekonsole aus einem Mehrfamilienhaus an der Schückingstraße in Witten-Annen. Die Täter kletterten über ein wegen Renovierungsarbeiten angebrachtes Gerüst und hebelten im Anschluss die Balkontür im ersten Stock auf.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell