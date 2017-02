POL-BO: Schmuck aus Wohnung in Wattenscheid gestohlen

Bochum-Wattenscheid (ots) - Über eine aufgehebelte Balkontür sind unbekannte Täter am Freitag, 3. Februar, zwischen 16.30 und 21.30 Uhr in eine Wohnung am Schubertweg in Wattenscheid-Westenfeld eingebrochen. Es fehlt Schmuck aus der Wohnung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell