POL-BO: Tresor, Schmuck und Laptop aus Wohnung in Herne gestohlen

Herne (ots) - Bei einem Einbruch in ein Haus an der Landgrafenstraße in Herne (Wanne-Eickel) haben Kriminelle einen Tresor sowie Schmuck und einen Laptop gestohlen. Die Täter brachen am Samstag, 4. Februar, zwischen 17.45 und 20.40 Uhr ein.

Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise geben kann, meldet sich beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

