POL-BO: Vier Einbrüche in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Auf Bochumer Stadtgebiet kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 3. Februar (16 Uhr), bis Sonntag, 5. Februar (16.35 Uhr), in eine Wohnung einer Seniorenwohnanlage an der Josephinenstraße in Grumme ein. Die Täter erbeuteten ein Mobiltelefon, einen Laptop sowie Schmuck und Bargeld.

Zu weiteren Einbrüchen kam es in Wohnungen an der Graf-Engelbert-Straße in Grumme (2. Februar, 10 Uhr, bis 4. Februar, 17.25 Uhr), an der Sonnenleite in Langendreer (4. Februar, 10.30 bis 11 Uhr) sowie an der Laerstraße in Altenbochum (1. Februar, 14.30 Uhr, bis 3. Februar, 11.30 Uhr). Bei diesen Einbrüchen wurde Bargeld sowie Schmuck erbeutet.

Wer Hinweise zu den oben genannten Einbrüchen geben kann, meldet sich beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell