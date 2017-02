POL-BO: Einbruch in Herner Büroräume

Herne (ots) - In der Zeit zwischen dem 3. und 4. Februar 2017 (20 - 11.35 Uhr) brachen unbekannte Kriminelle in Büroräume an der Sodinger Straßein Herne ein. Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Beute liegen bislang noch keine Informationen vor. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Rufnummer 0234 909 - 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell