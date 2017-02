POL-BO: Witten / Älterer Fußgänger bringt Radfahrer (35) zu Fall und flüchtet vom Unfallort

Witten (ots) - In den Nachmittagsstunden des gestrigen 3. Februars (Freitag) kam es auf der Kronenstraße in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer (35) verletzt worden ist.

Gegen 16.30 Uhr war der Essener mit seinem schwarz-silberfarbenen Fahrrad dort in Richtung Sprockhöveler Straße unterwegs war. In Höhe der Jahnstraße trat nach Angaben von Zeugen plötzlich ein älterer Mann unvermittelt auf die Fahrbahn. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Radfahrer und stürzte, wie der Senior auch, auf die Fahrbahn. Dort blieb der Radfahrer, der einen Helm trug, zunächst regungslos liegen. Der aus der Nase blutende Fußgänger stand wenig später wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Kesselstraße - ohne sich um den Radfahrer sowie die Schadensregulierung zu kümmern.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den am Kopf verletzten 35-Jährigen zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Der Fußgänger, augenscheinlich ein Südländer, ist ca. 70 Jahre alt, 175 cm groß, hat eine normale Figur, einen Schnauzbart und trug einen grauen Mantel sowie eine Kappe.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell