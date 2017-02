POL-BO: Zigaretten und Tabak aus Tankstelle in Bochum gestohlen

Bochum (ots) - Auf Zigaretten und Tabak hatten es Einbrecher am Samstag, 4. Februar, um 3.19 Uhr abgesehen. Mit einem Stein warfen sie ein Schaufenster einer Tankstelle an der Gahlenschen Straße 93 in Hamme ein und entwendeten aus den Regalen eine bisher unbestimmte Zahl an Zigaretten und Tabak. Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der Tankstelle dauert an.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Rufnummer 0234 909 - 8110 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

