POL-BO: Bochum / Geldautomat im Bochumer Uni-Center gesprengt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - In der Nacht auf den heutigen 4. Februar (Samstag) wurde die Polizei zu der Bankfiliale an der Querenburger Höhe 151 in Bochum gerufen.

Dort hat ein noch unbekannter Krimineller gegen 03.45 Uhr den Geldautomaten gesprengt.

Ein Anwohner hörte zu dieser nächtlichen Stunden zunächst einen lauten Knall und stellte fest, dass die Beleuchtung des SB-Centers nicht mehr eingeschaltet war. Wenig später rannte ein Mann, der eine dunkle Kapuzenjacke trug, in Richtung der Postfiliale davon. Die Angaben zur Beute stehen noch aus.

Bedingt durch die Detonation wurden auch ein Kontoauszugsdrucker sowie die Decke des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bochumer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4441 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell