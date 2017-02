POL-BO: BMW X3 in Bochum gestohlen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Autodiebstahl in Bochum-Stiepel machen können.

Ein Bochumer vermisst seit Freitag, 3. Februar, einen roten BMW X3 mit dem amtlichen Kennzeichen BO-T 7997. Er hatte das Fahrzeug am Donnerstag, 2. Februar, um 18.20 Uhr vor seinem Haus "Am Varenholt" auf dem zugehörigen Stellplatz geparkt. Am darauffolgenden Tag (3. Februar, 9 Uhr) war der Wagen verschwunden.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Wagen seitdem gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909 - 8135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell