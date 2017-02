POL-BO: Trikots und Fußbälle aus Vereinsheim in Wattenscheid gestohlen

Wattenscheid (ots) - Wer hat zwischen Donnerstag, 2. Februar (13 Uhr), und Freitag, 3. Februar (9 Uhr) verdächtige Personen in der Nähe des Vereinsheims des Fußballvereins an der Dickebankstraße 26 in Wattenscheid gesehen? Die Täter brachen über ein vergittertes Metallfenster in den Wasch- und Lageraum des SV Wattenscheid 08 ein und entwendeten Trikots und Fußbälle. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909 - 8405 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell