POL-BO: Bochumer (29) auf der Straße beraubt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Ein 29-jähriger Bochumer wurde am 2. Februar von noch nicht ermittelten Kriminellen auf offener Straße beraubt.

Der Mann war gegen 14 Uhr fußläufig auf der Dorstener Straße in Richtung Innenstadt auf dem rechten Gehweg unterwegs.

In Höhe der Einmündung Fahrendeller Straße wurde er von drei Männern angesprochen. Einer der Unbekannten forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Handys.

Als der Bochumer dieser Forderung nicht sofort nachkam, nahm ihn ein weiterer Räuber in den Schwitzkasten und griff in eine der Hosentaschen. Als er dort Bargeld fand und es einsteckte - das Handy aber nicht an sich nahm - setzte sich der 29-Jährige zur Wehr. Infolgedessen trat und schlug das Trio gemeinschaftlich auf den Mann ein. Einer der Räuber wurde dabei mit der Faust am Auge getroffen.

Alle Kriminellen sind augenscheinlich arabischer Abstammung, trugen einen Vollbart und werden auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Einer der Männer trug eine rote Basecap.

Der Bochumer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell