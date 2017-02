POL-BO: In zwei Wohnungen in Herne eingebrochen

Herne (ots) - Über eine aufgehebelte Wohnungstür gelangten unbekannte Täter am Donnerstag, 2. Februar, zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr in eine Wohnung eines Wohn- und Geschäftshaus an der Bochumer Straße.

An der Mont-Cenis-Straße wurde am Donnerstag ebenfalls eingebrochen. Die Täter hebelten dazu in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume.

Angaben zur Tatbeute können in beiden Fällen derzeit nicht gemacht werden. Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell