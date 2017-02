POL-BO: Zwei Einbrüche in Bochum - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Schmuck und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Alleestraße in Bochum-Mitte erbeutet. Die Täter brachen dort am Donnerstag, 2. Februar, zwischen 7.30 und 12.30 Uhr ein.

Am Nachmittag desselben Tages hebelten Einbrecher eine Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Haus am Birkhuhnweg in Langendreer auf. Die Täter durchsuchten zwischen 15.40 und 21.15 Uhr die Räume der Wohnung und flüchteten mit Bargeld, Schmuck und einem iPad in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell