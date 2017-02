POL-BO: "Saubere" Kriminelle in Witten: Einbrecher putzen Terrassentür

Witten (ots) - Eine aufgebrochene, aber wenigstens blitzsaubere Terrassentür hinterließen Einbrecher am Donnerstag, 2. Februar, an einem Reihenhaus an der Straße "Sonnenschein" in Witten. Die Täter hatten zwischen 15.15 und 19.50 Uhr zunächst eine Terrassentür aufgehebelt und die Räume des Hauses durchsucht. Anschließend entwendeten sie Putzmittel aus der Küche und reinigten damit gründlich die Terrassentür. Zur weiteren Tatbeute können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Nun sucht das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) nach den "sauberen" Einbrechern. Wer hat etwas gesehen? Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

