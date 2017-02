POL-BO: Bochum/Herne/Witten / Karnevalsumzüge in unserem "Revier" - Wir sorgen für Sicherheit!

Bochum (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Städte Bochum, Herne und Witten sowie des Bochumer Polizeipräsidiums

Zusammen mit den Veranstaltern der diesjährigen Karnevalsumzüge werden die Polizei und die Ordnungsämter den Besucherinnen und Besuchern wieder ein Höchstmaß an Sicherheit bieten - in Bochum, in Herne sowie in Witten.

In entsprechenden Abstimmungsgesprächen wurden die notwendigen Details für die Rosenmontagsumzüge am 27. Februar 2017 geklärt - auch bezüglich baulicher Veränderungen auf den Zufahrtstraßen. Der letzte "Feinschliff" erfolgt in den nächsten Tagen. Nähere Informationen dazu werden folgen.

Auch wenn es bislang keinerlei Gefährdungserkenntnisse für die karnevalistischen Veranstaltungen in unseren drei Städten gibt, sind alle Verantwortlichen aufgrund der abscheulichen Ereignisse in der zurückliegenden Zeit sensibilisiert.

Ob Jung oder Alt, Klein oder Groß - natürlich sollen alle Karnevalisten die "Fünfte Jahreszeit" wieder in vollen Zügen genießen. In gewohnt souveräner Manier werden auch dieses Jahr wieder Polizeibeamte an den neuralgischen Punkten präsent sein und für Sicherheit sorgen. Gleiches gilt natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsämter und die zahlreichen Ordnungskräfte aus dem Kreis der Veranstalter.

Die Städte Bochum, Herne und Witten sowie das Polizeipräsidium Bochum wünschen schon jetzt allen Karnevalisten Ende Februar wieder eine tolle närrische Zeit bei uns im "Revier"!

