POL-BO: Bochum / Wattenscheid Balkonkletterer an der Dickebankstraße - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Unbekannte flüchteten zwischen dem 31. Januar und 1. Februar nach einem Wohnungseinbruch in Wattenscheid in unbekannte Richtung. Die Einbrecher hatten zuvor an der Dickebankstraße einen Balkon erklettert und die Balkontür aufgehebelt. In der Wohnung öffneten sie verschiedene Behältnisse, in denen sie nach ersten Erkenntnis keine verwertbare Beute fanden. Wer hat zwischen Mitternacht und 13.50 Uhr verdächtige Personen gesehen? Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell