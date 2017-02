POL-BO: Augenscheinlich von der Alarmanlage gestört - Zeugen nach Einbrüchen gesucht!

Bochum (ots) - Ein freistehendes Einfamilienhaus in Bochum-Stiepel war am 1. Februar zwischen 14 und 19.15 Uhr das Ziel von Einbrechern. Nachdem die Kriminellen dort durch ein Fenster eingedrungen waren, wurden sie im Haus augenscheinlich von der Alarmanlage gestört. Laut ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Hat an der Hevener Straße, zwischen der Galgenfeld- und der Haarholzer Straße verdächtige Personen bemerkt?

Auch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Bochumer Hustadtring, in der Nähe der Eulenbaumstraße, wurde gewaltsam eingedrungen. Dort hebelten noch nicht ermittelte Kriminelle die Wohnungstür auf. Die Beute: zwei Mobiltelefone, drei Uhren, ein Laptop sowie ein Goldring (30. Januar, 20 Uhr bis 1. Februar 05.30 Uhr).

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell