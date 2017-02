POL-BO: Bochum / Wattenscheid Braune Mercedes E-Klasse in Bochum-Höntrop gestohlen!

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Autodiebstahl am 1. Februar geben können.

Dieser ereignete sich an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in Bochum-Höntrop. Dort, am Einsteinweg, hatte der Besitzer die braune 300-er E-Klasse am 31. Januar abgestellt. Als er am 1. Februar den Parkplatz aufsuchte, war sein Auto verschwunden.

Ein Zeuge gab an, das Auto am Morgen des 1. Februar, um fünf Uhr, noch gesehen zu haben. Als dieser um sechs Uhr zu Arbeit gefahren sei, habe das Auto dort nicht mehr gestanden.

Wer hat das Fahrzeug mit dem Kennzeichen EMS - DM 11 gesehen oder verdächtige Personen beobachtet?

In diesem Fall ermittelt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell