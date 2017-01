POL-BO: Nachtragsmeldung: Georgeos Bauer ist wieder da! / 170131 / Herne / KK 12

Herne / Gelsenkirchen / Recklinghausen (ots) - Wie bereits berichtet, wurde seit dem heutigen Morgen der neunjährige Georgeos Bauer in Herne vermisst. Gegen 14.50 Uhr konnte der Junge an der Straße "Grüner Weg" in Herne-Sodingen wohlbehalten angetroffen werden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell