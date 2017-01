POL-BO: Reitverein Wattenscheid: Sparkasten aus Gaststätte gestohlen

Bochum-Wattenscheid (ots) - Auf einen Sparkasten und zwei Schachteln Zigaretten hatten es unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 29. Januar (1.30 Uhr), bis Montag, 30. Januar (17 Uhr), in der Gaststätte der Reithalle am Reiterweg in Höntrop abgesehen. Die Einbrecher hatten dazu eine Scheibe der Sichtfenster Richtung Reithalle eingeschlagen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909 - 8405 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell