POL-BO: In Kleingartenanlage eingebrochen

Bochum (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 29. Januar (15 Uhr), bis Montag, 30. Januar (11 Uhr), in das Vereinsheim und zwei Parzellen einer Kleingartenanlage am Maarbach in Bochum-Hamme eingebrochen. Die Täter beschädigten den umliegenden Gartenzaun und brachen die Tür zur Vereinsküche auf. Die Küche wurde verwüstet. Angaben zur Tatbeute können derzeit noch nicht gemacht werden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909 - 8110 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell