POL-BO: Einbrüche in zwei Hevener Kindergärten

Witten (ots) - Zwischen dem 27. (16 Uhr) und dem 30. Januar (6.30 Uhr) ist es in zwei Wittener Kindergärten zu Einbrüchen gekommen.

An der Billerbeckstraße hebelten bisher Unbekannte die Zugangstür des Waldorfkindergartens auf. Anschließend entwendeten die Kriminellen aus dem Büro Bargeld. Die Täter flüchteten mit der Beute über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Auch aus der Kindertagesstätte am Neddenburweg konnten die Kriminellen unerkannt flüchten. Dort brachen sie zwei Türen auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Einen Gruppenraum verwüsteten sie, indem sie den Inhalt der Schränke auf den Boden verteilten. Zudem rissen sie in einer kleinen Turnhalle einen kabelgebundenen Telefonhörer ab und nahmen diesen mit.

Die Ermittler des Bochumer Kriminalkommissariats 33 fragen: "Wer hat in dem Zeitraum an den Kindergärten verdächtige Beobachtungen gemacht?". Hinweise werden unter der Rufnummer 0234/909-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) entgegen genommen.

