POL-BO: Überfall an der Haltestelle "Lohring" - Wer hat die Räuber gesehen?

Bochum (ots) - In den Abendstunden des gestrigen 30. Januars ist es an der Wittener Sraße in Bochum zu einem Straßenraub gekommen.

Gegen 20.45 Uhr hielt sich ein 23-Jähriger an der Haltestelle "Lohring" auf und wartete dort auf den Bus. Zwei Unbekannte näherten sich dem jungen Bochumer und sprachen ihn zunächst an. Unvermittelt bekam er von einem der Männer einen Fußtritt in die Kniekehle. Dieser griff anschließend in die Jackentasche des 23-Jährigen und zog die Geldbörse heraus. Der Bochumer wehrte sich und dabei fiel das Portemonnaie auf den Boden. Der andere Unbekannte hob daraufhin die Börse auf und entnahm das Bargeld. Beide Räuber rannten mit der Beute in Richtung Oskar-Hoffmann-Straße.

Der 23-Jähriger verletzte sich bei dem Überfall glücklicherweise nur leicht und benötigte keine ärztliche Versorgung.

Das Täter-Duo konnte wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: augenscheinlich Südländer, gegelte Haare, trug eine schwarze Jacke und Schuhe der Marke "Nike". 2. Täter: augenscheinlich Südländer, ebenfalls gegelte Haare, bekleidet mit einer weißen Jacke und führte eine Plastiktüte von "Netto" mit sich.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell