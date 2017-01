POL-BO: Kollision beim Abbiegen - Fußgängerin (50) verletzt ins Krankenhaus!

Herne (ots) - Am heutigen 30. Januar ist es in Herne zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 50-jährige Fußgängerin verletzt worden ist. Gegen 7.40 Uhr befuhr ein 67-jähriger Autofahrer die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Herne. An der Einmündung Berninghausstraße bog der Herner rechts ab und kollidierte dabei mit der Fußgängerin, die zeitgleich die Fahrbahn an einer Fußgängerfurt überquerte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Hernerin in ein Krankenhaus, wo sie vorsorglich stationär verblieb.

Nach eigenen Angaben sollen sowohl die Fußgängerin als auch der Autofahrer Grünlicht gehabt haben.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Zufahrt für den Fahrzeugverkehr in die Berninghausstraße für etwa eine Stunde gesperrt.

Die Verkehrsermittler fragen: "Wer hat den Unfall beobachtet oder kann weitere Angaben zum Hergang machen?". Hinweise nimmt das Bochumer Verkehrskommissariat zur Bürozeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 entgegen.

