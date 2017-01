POL-BO: Mercedes Sprinter in Herne gestohlen - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Die Polizei Bochum sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Autodiebstahl in Herne machen können.

Ein Herner vermisst einen sechs Jahre alten weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen HER-AD 259. Er hatte das Fahrzeug am 26. Januar gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz Stöckstraße/Beethovenstraße in Wanne-Eickel abgestellt. Am darauffolgenden Tag (27. Januar, 19 Uhr) war der Wagen verschwunden.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Wagen seitdem gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909 - 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell