POL-BO: Einbrüche im Stadtbezirk Bochum: Kripo sucht Zeugen!

Bochum (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es im Stadtbezirk Bochum unter anderem zu folgenden Wohnungseinbrüchen gekommen:

Am 28. Januar, zwischen 17 und 21.30 Uhr, brachen Unbekannte ein an der Sachsenstraße gelegenes Fenster auf. Die Kriminellen stiegen in die Wohnung und durchsuchten die Zimmer. Aus einem Kleiderschrank entwendeten die Täter Bargeld und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich am Samstag in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am "Hustadtring". Noch nicht ermittelte Täter hebelten eine Wohnungstür auf und flüchteten mit Bargeld, einem iPhone sowie einem Computer.

In einem Einfamilienhaus an der "Alte Markstraße" in Steinkuhl ist innerhalb von nur einer Stunde eingebrochen worden. Am 28. Januar zwischen 11 und 12 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und gelangten in die Räumlichkeiten. Angaben zur Beute stehen noch aus.

Darüber hinaus kam es zwischen dem 28. Januar (11 Uhr) und dem 29. Januar (00.50 Uhr) am Freigrafendamm in Altenbochum zu einem Einbruch. Nachdem die Täter an einer Balkontür scheiterten, brachen sie gewaltsam die Scheibe eines danebenliegenden Fensters ein. Aus der Wohnung erbeuteten die Kriminellen ein Paar schwarze Lederschuhe.

Ferner kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Bochum-Langendreer. Vom 28. Januar (21.30 Uhr) bis zum 29. Januar (9 Uhr) hebelten noch Unbekannte ein Fenster "Am Ümminger Hang" auf und stiegen in den Kellerraum ein. Eine im Keller befindliche Zugangstür versuchten die Täter vergeblich aufzubrechen. Ohne Beute verließen die Einbrecher den Tatort in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell