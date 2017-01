POL-BO: Beute: Schmuck und Bargeld - Wer hat die Einbrecher gesehen?

Witten (ots) - Am vergangenen Samstag (28. Januar), zwischen 15.45 und 21.05 Uhr, ist es in Witten-Annen zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Kriminellen öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten aus der Wohnung Schmuck sowie Bargeld. Von der Siegfriedstraße flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Rüdinghauser Straße in Mitte. Im Zeitraum vom 26. Januar (21 Uhr) bis zum 27. Januar (17.30 Uhr) schoben bisher Unbekannte die Außenrolllade an einem Haus hoch und hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster auf. Die Kriminellen durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und verließen nach bisherigen Angaben das Haus ohne Beute.

Ferner hebelten Einbrecher, zwischen dem 28. Januar (19.30 Uhr) und dem 29. Januar (9.30 Uhr), ein an der Straße "Obere Grenzweg" im Wittener Stadtteil Schnee gelegenes Fenster auf. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet. Auch hier flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell