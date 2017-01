POL-BO: Nochmal Glück gehabt: Handydieb Dank Kopfhörer aufgeflogen!

Bochum (ots) - Dank der Kopfhörer, die in den Ohren einer jungen Frau steckten, ist ein Handydiebstahl aufgeflogen.

Was war passiert?

Am 28. Januar (Samstag um 9.25 Uhr) stand eine Studentin (22) vor einem Ticketautomaten im Bochumer Hauptbahnhof. Plötzlich bemerkte sie, dass sich ihre Kopfhörer irgendwie "anspannten", als ob jemand daran ziehen würde. Als sich die junge Frau aus Ratingen umdrehte, blickte sie dem Dieb direkt in die Augen - in seiner Hand hielt er ihr Handy. Der Langfinger gab ihr das I-Phone zurück und rannte davon. Die 22-Jährige machte durch Hilfeschreie auf den flüchtenden Kriminellen aufmerksam. Daraufhin hielten couragierte Zeugen den Handydieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der gebürtige Mann aus Nordafrika (34), ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen. Noch am selben Tag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Dank der Kopfhörerkabel scheiterte in diesem besonderen Fall ein Handydiebstahl und enttarnte am anderen "Verbindungsende" den Dieb.

Die Polizei rät dennoch allen Verkehrsteilnehmern, egal ob Autofahrer, Fußgänger oder Radfahrer, Kopfhörer im öffentlichen Straßenverkehr aus den Ohren zu lassen!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell