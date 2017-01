POL-BO: Tanzschule und Kampfstudio in Herne von Einbrechern aufgesucht - Zeugen bitte melden!

Herne (ots) - In der Nacht vom 26. auf den 27. Januar brachen noch Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Herner Tanz- sowie einer Kampfsportschule an der Bahnhofstraße 74 ein.

In der Zeit zwischen 22 und 13.30 Uhr gelangten die noch nicht ermittelten Kriminellen zunächst durch die Hauseingangstür in das Gebäude. Nach gewaltsamem Öffnen einer Eingangstür durchsuchten die Ganoven zunächst die Räumlichkeiten der Tanzschule in der obersten Etage und entwendeten zwei Dekorations-Schwerter sowie etwas Hartgeld aus einem Sparschwein.

Danach suchten die Einbrecher die darunter liegende Etage der Kampsportschule auf und gelangten auch hier durch gewaltsames Öffnen der Zugangstür in die Räumlichkeiten. Dort öffneten sie Schränke und Schubladen und fanden etwas Bargeld in der Registrierkasse.

Mit einer in der Sportschule aufgefunden "Flex" begaben sich die Ganoven nun in die erste Etage und flexten dort die Tür einer leer stehenden Räumlichkeit auf.

Nachdem es dort keine verwertbare Beute gab, begaben sich die Unbekannten abschließend in die Kellerräume, hebelten die Kellertür auf und flohen in unbekannte Richtung.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

