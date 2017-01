POL-BO: Wer hat die Täter gesehen? Mehrere Einbrüche in Bochum

Bochum (ots) - Die Bochumer Kriminalpolizei ermittelt seit Donnerstag, 26. Januar, in mehreren Einbruchsfällen im Bochumer Stadtgebiet.

So sind in der Zeit von 15.30 bis 21 Uhr bisher unbekannte Täter über eine auf Kipp stehende Balkontür in eine Erdgeschosswohnung an der Straße "Zum Berkenstück" in Bochum-Werne eingebrochen. Die Tür führte die Täter in das Schlafzimmer der Wohnung, das sie durchwühlten. Bei diesem Raum beließen es die Täter allerdings - vermutlich da sich die Bewohner im nebenan liegenden Wohnzimmer aufhielten. Die Täter flüchteten mit erbeutetem Schmuck.

Für Bargeld interessierten sich unbekannte Täter bei einem Einbruch in Bochum-Laer, ebenfalls am Donnerstag, zwischen 17 und 19 Uhr. Die Kriminellen brachen eine Terrassentür eines Wohnhauses an der Laerfeldstraße ein und erbeuteten Bargeld.

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es am selben Tag in Bochum-Stiepel. Während zur Tatbeute bei einem Einbruch in einem Zweifamilienhaus an der Surkenstraße zwischen 19.45 Uhr und 22.05 Uhr nichts bekannt ist, fehlt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Steilstraße zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr nach ersten Angaben ein Notebook. In beiden Fällen drangen die Einbrecher über ein Fenster beziehungsweise eine Terrassentür in das jeweilige Wohnzimmer des Hauses.

Wer hat zu den oben genannten Fällen Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben? Melden Sie sich beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell