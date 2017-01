POL-BO: In Supermarkt-Kasse in Herne gegriffen

Herne (ots) - Zwei Täter haben am Donnerstag, 26. Januar, um 18.40 Uhr Geld aus einer Supermarktkasse an der Hauptstraße 25 in Herne gestohlen.

Die beiden Täter bezahlten an der Kasse zunächst eine Tube Zahnpasta. Danach bat einer der Täter die Kassiererin auf Englisch, ob sie für ihn Geld wechseln könne. Dazu gab er an, dass er aus Australien sei. Als die Kassiererin seinem Wunsch nachkommen wollte, griff er unvermittelt nach mehreren Geldscheinen. Die Kassiererin forderte den Täter auf, das Geld herauszugeben. Der Täter selbst bestritt nun, Geld aus der Kasse genommen zu haben. Ihren Angaben nach konnte sie die entwendeten Scheine nicht mehr sehen. Sie gehe davon aus, dass die Scheine dem zweiten Täter übergeben wurden. Die beiden Männer sind anschließend in Richtung Eickel geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat (KK) 35 sucht nun nach den beiden Tätern. Nach Angaben der Zeugin ist der erste Täter Südländer, zwischen 1,90 und 1,95 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, hat dunkle, kurze Haare, trägt eine Brille und war zur Tatzeit mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke und blauer Weste bekleidet. Der zweite Täter war augenscheinlich ebenfalls Südländer, zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, hat kurze Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Nach Angaben der Kassiererin habe eine Kundin beobachtet, dass die Gruppe aus drei Männern bestand.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich beim KK35 unter 0234 909 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell